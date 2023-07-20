Польский «Ракув» с украинцем Кочергиным в составе буквой Z отпраздновал победу в матче ЛЧ

Польский клуб «Ракув», за который выступает украинский полузащитник Владислав Кочергин, неординарно отметил победу в матче квалификационного раунда Лиги чемпионов над эстонской «Флорой» (3:0).
В состоявшемся 18 июля матче дубль за «Ракув» оформил форвард Лукаш Зволински. После игры польский клуб решил обыграть фамилию футболиста, выложив пост в «твиттер» с акцентом на букву Z и сопроводив сообщение подписью «Знак качества».
После того, как пользователи социальной сети в комментариях устроили бунт, клуб принёс свои извинения и удалил скандальную фотографию.
«Сразу объясню. Намерение состояло в том, чтобы воспроизвести гифку и использовать „Z“, связанную с Зорро и „Зволаком“. Буква имеет много значений, но одно очень негативное. Оно было неуместным. Через мгновение после публикации мы удалили пост. Уместно признать ошибку и извиниться», — написал в «твиттере» пресс-секретарь «Ракува» Михал Шпрендалович.
Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов «Ракув» сыграет с «Карабах Агдам» или «Линкольн Ред Импс».
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