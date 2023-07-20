Владелец «Санта‑Коломы» Мильштейн: горжусь командой и Дмитрием Черышевым

Владелец андоррской «Санта‑Коломы» и хоккейный агент Дэн Мильштейн прокомментировал выход команды во второй раунд отборочного этапа Лиги конференций-2023/2024. Главным тренером клуба является Дмитрий Черышев.

«Мы приобрели команду год назад, за три недели до старта чемпионата. У нас было всего трое подписанных игроков и три недели на селекцию. Я горжусь ребятами, у нас по‑настоящему интернациональная команда.

Также очень горд за нашего тренера — Дмитрия Черышева! Особенно рад, зная, насколько он вложил душу в «Санта‑Колому» и в её успех. Повторюсь, у нас было всего несколько недель на трансферную кампанию год назад. С нетерпением ждём второго раунда отбора Лиги конференций» — приводит слова Мильштейна «Матч ТВ».

«Санта‑Колома» переиграла уэльский «Пенибонт» по сумме двух встреч.

Стоит отметить, что в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) клиентами Дэна Мильштейна являются такие известные игроки, как Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачёв, Илья Сорокин, Никита Задоров, Владислав Гавриков, Иван Барбашёв и многие другие.