Определились пары 2-го квалификационного раунда Лига конференций — 2023/2024

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В четверг, 20 июля, определились все победители первого квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2023/2024. Таким образом, стали известны пары соперников, которые поборются за выход в третий раунд отбора.

Путь чемпионов:

Тре Пенне (Сан-Марино) — Валмиера (Латвия)

Ференцварош (Венгрия) — Шэмрок Роверс (Ирландия)

ТНС (Уэльс) — Свифт (Люксембург)

Атлетик Эскальдес (Андорра) — Партизани (Албания)

Фарул (Румыния) — Урарту (Армения)

Хамрун Спартанс (Мальта) — Динамо (Тбилиси, Грузия)

Струга (Северная Македония) — Будучность (Черногория)

Балкани (Косово) — Ларн (Северная Ирландия)

Основной путь:

Бешикташ (Турция) — Тирана (Албания)

Риека (Хорватия) — Дукаджини (Косово)

Хапоэль (Беэр-Шева, Израиль) — Паневежис (Литва)

Лех (Польша) — Кауно Жальгирис (Литва)

Твенте (Нидерланды) — Хаммарбю (Швеция)

Виктория (Чехия) — Дрита (Косово)

ЦСКА (Болгария) — Сепси (Румыния)

Митьюлланд (Дания) — Прогресс (Люксембург)

ПАОК (Греция) — Бейтар (Израиль)

Гзира Юнайтед (Мальта) — Дюделанж (Люксембург)

Ворскла (Украина) — Дила (Грузия)

Железничар (Босния и Герцеговина) — Нефтчи (Азербайджан)

Кальмар (Швеция) — Пюник (Армения)

Акурейри (Исландия) — Дандолк (Ирландия)

Б-36 (Фарерские острова) — Хеверфордвест (Уэльс)

Арарат-Армения (Армения) — Арис (Греция)

Дерри Сити (Северная Ирландия) — КуПС (Финляндия)

Бальцан (Мальта) — Неман (Беларусь)

Юргорден (Швеция) — Люцерн (Швейцария)

ЧФР (Румыния) — Адана Демирспор (Турция)

АПОЭЛ (Кипр) — Войводина (Сербия)

Буде-Глимт (Норвегия) — Богемианс-1905 (Чехия)

Брюгге (Бельгия) — Орхус (Дания)

Базель (Швейцария) — Тобол (Казахстан)

Маккаби (Тель-Авив, Израиль) — Петрокуб (Молдавия)

Гент (Бельгия) — Жилина (Словакия)

Фенербахче (Турция) — Зимбру (Молдавия)

Целе (Словения) — Гимарайнш (Португалия)

Ордабасы (Казахстан) — Легия (Польша)

ЦСКА 1948 (Болгария) — ФКСБ (Румыния)

Ауда (Латвия) — Спартак (Словакия)

Крусейдерс (Северная Ирландия) — Русенборг (Норвегия)

Дифферданж (Люксембург) — Марибор (Словения)

Торпедо-БелАЗ (Беларусь) — AEK (Кипр)

Кечкемет (Венгрия) — Рига (Латвия)

Габала (Азербайджан) — Омония (Кипр)

Сутьеска (Черногория) — Санта-Колома (Андорра)

РФШ (Латвия) — Сабах (Азербайджан)

Алашкерт (Армения) — Дебрецен (Венгрия)

Осиек (Хорватия) — Залаэгерсег (Венгрия)

Хиберниан (Щотландия) — Интер Эскальдес (Андорра)

Аустрия (Австрия) — Борац (Босния)

Торпедо (Кутаиси, Грузия) — Актобе (Казахстан)

Линфилд (Северная Ирландия) — Погонь (Польша)

Шкупи (Северная Македония) — Левски (Болгария)