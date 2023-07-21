Определились пары 2-го квалификационного раунда Лига конференций — 2023/2024

В четверг, 20 июля, определились все победители первого квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2023/2024. Таким образом, стали известны пары соперников, которые поборются за выход в третий раунд отбора.
Путь чемпионов:
Тре Пенне (Сан-Марино) — Валмиера (Латвия)
Ференцварош (Венгрия) — Шэмрок Роверс (Ирландия)
ТНС (Уэльс) — Свифт (Люксембург)
Атлетик Эскальдес (Андорра) — Партизани (Албания)
Фарул (Румыния) — Урарту (Армения)
Хамрун Спартанс (Мальта) — Динамо (Тбилиси, Грузия)
Струга (Северная Македония) — Будучность (Черногория)
Балкани (Косово) — Ларн (Северная Ирландия)
Основной путь:
Бешикташ (Турция) — Тирана (Албания)
Риека (Хорватия) — Дукаджини (Косово)
Хапоэль (Беэр-Шева, Израиль) — Паневежис (Литва)
Лех (Польша) — Кауно Жальгирис (Литва)
Твенте (Нидерланды) — Хаммарбю (Швеция)
Виктория (Чехия) — Дрита (Косово)
ЦСКА (Болгария) — Сепси (Румыния)
Митьюлланд (Дания) — Прогресс (Люксембург)
ПАОК (Греция) — Бейтар (Израиль)
Гзира Юнайтед (Мальта) — Дюделанж (Люксембург)
Ворскла (Украина) — Дила (Грузия)
Железничар (Босния и Герцеговина) — Нефтчи (Азербайджан)
Кальмар (Швеция) — Пюник (Армения)
Акурейри (Исландия) — Дандолк (Ирландия)
Б-36 (Фарерские острова) — Хеверфордвест (Уэльс)
Арарат-Армения (Армения) — Арис (Греция)
Дерри Сити (Северная Ирландия) — КуПС (Финляндия)
Бальцан (Мальта) — Неман (Беларусь)
Юргорден (Швеция) — Люцерн (Швейцария)
ЧФР (Румыния) — Адана Демирспор (Турция)
АПОЭЛ (Кипр) — Войводина (Сербия)
Буде-Глимт (Норвегия) — Богемианс-1905 (Чехия)
Брюгге (Бельгия) — Орхус (Дания)
Базель (Швейцария) — Тобол (Казахстан)
Маккаби (Тель-Авив, Израиль) — Петрокуб (Молдавия)
Гент (Бельгия) — Жилина (Словакия)
Фенербахче (Турция) — Зимбру (Молдавия)
Целе (Словения) — Гимарайнш (Португалия)
Ордабасы (Казахстан) — Легия (Польша)
ЦСКА 1948 (Болгария) — ФКСБ (Румыния)
Ауда (Латвия) — Спартак (Словакия)
Крусейдерс (Северная Ирландия) — Русенборг (Норвегия)
Дифферданж (Люксембург) — Марибор (Словения)
Торпедо-БелАЗ (Беларусь) — AEK (Кипр)
Кечкемет (Венгрия) — Рига (Латвия)
Габала (Азербайджан) — Омония (Кипр)
Сутьеска (Черногория) — Санта-Колома (Андорра)
РФШ (Латвия) — Сабах (Азербайджан)
Алашкерт (Армения) — Дебрецен (Венгрия)
Осиек (Хорватия) — Залаэгерсег (Венгрия)
Хиберниан (Щотландия) — Интер Эскальдес (Андорра)
Аустрия (Австрия) — Борац (Босния)
Торпедо (Кутаиси, Грузия) — Актобе (Казахстан)
Линфилд (Северная Ирландия) — Погонь (Польша)
Шкупи (Северная Македония) — Левски (Болгария)
- 21 июля 2023
-
01:48
-
01:42
-
01:19
-
01:13
-
00:57
-
00:52
-
00:50
-
00:34
-
00:27
-
00:19
-
00:04
- 20 июля 2023
-
23:58
-
23:58
-
23:47
-
23:46
-
23:46
-
23:27
-
23:26
-
23:18
-
23:12
-
23:06
-
23:01
-
22:54
-
22:50
-
22:42
-
22:38
-
22:30
-
22:27
-
22:26
-
22:08
-
22:01
-
21:51
-
21:48
-
21:40
-
21:26