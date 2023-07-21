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Динамо — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
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«Динамо» — «Краснодар»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Динамо» — «Краснодар»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 21 июля, состоится стартовая игра 1-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Краснодаром». Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» (Москва). Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Кириллом Левниковым.

Начало игры — в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».

МИР Российская Премьер-лига. 1-й тур
21 июля 2023, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
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П1
X
П2

Во 2-м туре столичное «Динамо» поедет в гости к самарским «Крыльям Советов», а «Краснодар» примет у себя дома «Сочи».

По итогам прошлого сезона московское «Динамо» заняло девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков в 30 играх. «Краснодар» расположился на шестой позиции с 48 очками в 30 играх.

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