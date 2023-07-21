Чемпионат России по футболу: расписание матчей 1-го тура РПЛ сезона-2023/2024

21 июля начнётся новый сезон Российской Премьер-Лиги. В этот день сыграют московское «Динамо» и «Краснодар». Остальные игры 1-го тура пройдут 22-23 июля.
21 июля.
«Динамо» — «Краснодар» — 19:00 мск
22 июля.
«Урал» — ЦСКА — 13:00 мск
«Пари Нижний Новгород» — «Зенит» — 15:15 мск
«Локомотив» — «Рубин» — 17:30 мск
«Ахмат» — «Крылья Советов» — 20:00 мск
23 июля.
«Спартак» — «Оренбург» — 17:30 мск
«Ростов» — «Факел» — 20:00 мск
«Сочи» — «Балтика» — 20:00 мск
Чемпионат России по футболу — 2023/2024 пройдёт с 21 июля 2023 года по 25 мая 2024 года. В прошлом сезоне победу в Российской Премьер-Лиге одержал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Сине-бело-голубые будут защищать чемпионский титул пятый год подряд.
Участие в чемпионате примут 16 команд. Четыре клуба представляют Москву, одним клубом представлены Воронеж, Грозный, Екатеринбург, Казань, Калининград, Краснодар, Нижний Новгород, Оренбург, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Сочи.
В сезоне-2023/2024 в Российской Премьер-Лиге будут играть «Ахмат», «Балтика», «Динамо», «Зенит», «Краснодар», «Крылья Советов», «Локомотив», «Оренбург», «Пари Нижний Новгород», «Ростов», «Рубин», «Сочи», «Спартак», «Урал», «Факел» и ЦСКА.
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