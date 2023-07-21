Зоран Тошич: Чалов — топ-форвард, он способен стать лучшим бомбардиром нового сезона РПЛ

Экс-полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич высказался о нападающем армейцев Фёдоре Чалове. По мнению бывшего сербского футболиста, 25-летнему форварду по силам бороться за звание лучшего бомбардира чемпионата России.
«Фёдор Чалов — топ-форвард. Он уже давно держит высокий уровень и с каждым годом только прибавляет. Фёдор играет ключевую роль в команде. Сможет ли Чалов побороться за звание лучшего бомбардира в новом сезоне? Да, он способен стать лучшим бомбардиром чемпионата», — приводит слова Тошича «РБ Спорт».
В сезоне-2022/2023 Чалов провёл 41 матч за ЦСКА во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и пятью результативными передачами. Нападающий выступает за армейцев с 2016 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.
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