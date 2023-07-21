Синицын: «Краснодар» может бороться за пятёрку, выше подняться будет тяжело

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын предположил, как высоко могут финишировать «быки» в предстоящем сезоне Российской Премьер-Лиги и оценил летнюю трансферную кампанию клуба.
«Краснодар» вполне может бороться за пятёрку. Выше подняться будет тяжело, есть сильные команды. А ввиду большого количества молодёжи стабильности на дистанции может не хватить. Всё решают кадры. А громких приобретений в «Краснодаре» не было, а для борьбы за тройку нужны исполнители. В центр поля на помощь Сперцяну не хватает креативного игрока, который способен создать момент, завершить. И нападающий нужен.
Неизвестно, останется ли Шапи или уйдет в аренду? Для «Краснодара» хорошо, что удалось сохранить Сперцяна. Я думаю, и Эдик в благодарность за то, что ему сделал клуб, не будет обижаться. Для него это тоже неплохо – иметь постоянную практику. Думаю, у него ещё будет возможность уехать в Европу. Но на данный момент было принято соломоново решение. Наверное, не было предложения, которое бы устроило все три стороны», – приводит слова Синицына Metaratings.
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