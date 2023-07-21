«Аль-Наср» с Роналду разгромно проиграл «Бенфике» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором «Бенфика» встречалась с «Аль-Насром». Встреча прошла в Алмансиле (Португалия) и завершилась победой «Бенфики» со счётом 4:1.
В составе победителей дубль оформил Гонсалу Рамуш и ещё по разу отличились Анхель Ди Мария и Андреас Шельдеруп.
Единственный гол за «Аль-Наср» забил Халид Аль-Ганнам. Португальский нападающий Криштиану Роналду не отметился результативными действиями. Форвард был заменён на 84-й минуте.
В следующем товарищеском матче «Аль-Наср» встретится с «ПСЖ». Матч состоится 25 июля. «Бенфика», в свою очередь, 21 июля проведёт матч с «Сельтой».
Новый сезон чемпионата Саудовской Аравии стартует в августе. В матче первого тура «Аль-Наср» сыграет с «Аль-Иттифаком». В Португалии новый сезон также стартует в августе. 8 августа «Бенфика» сыграет с «Порту» в матче за Суперкубок Португалии.
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