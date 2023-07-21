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Араухо высказался о решении Месси перейти в «Интер Майами»

Араухо высказался о решении Месси перейти в «Интер Майами»
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Защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался о переходе аргентинского нападающего Лионеля Месси в «Интер Майами».

«Я хотел, чтобы Месси приехал в «Барселону», но он решил перейти в отличный клуб. Месси здоров и доволен с семьёй, а это самое главное, я желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Араухо Mundo Deportivo.

Месси перешёл в «Интер Майами» на правах свободного агента. Он будет выступать за команду из США под 10-м номером. Ожидается, что аргентинец может дебютировать за «Интер Майами» 21 июля в матче с мексиканским «Крус Асуль».

Ранее Месси выступал за «ПСЖ», в составе которого дважды стал чемпионом Франции и завоевал Суперкубок страны. В прошлом сезоне аргентинец принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых забил 20 голов и сделал 21 результативную передачу.

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