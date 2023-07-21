«Может сойти с рук и убийство». Владелец «Фулхэма» о тратах Саудовской Аравии на трансферы

Владелец «Фулхэма» Тони Хан высказался о покупках Садовской Аравии на фоне слухов об интересе «Аль-Хиляля» к игроку английского клуба Александра Митровича.
«Это потрясающе, и я думаю, что если у вас достаточно денег, вам может сойти с рук что угодно, включая убийство, и можно попытаться подписать всех лучших игроков в мире. Они, безусловно, связались со многими отличными игроками, но мы стремимся сохранить наших лучших звезд», — приводит слова Хана Daily Mail.
28-летний Митрович сыграл за «Фулхэм» 28 матчей в прошлом сезоне, отметившись в них 15 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.
Ранее в чемпионат Саудовской Аравии перешли такие звёздные игроки, как Криштиану Роналду, Карим Бензема, Н'Голо Канте, Калиду Кулибали и Эдуард Менди.
Новый сезон чемпионата Саудовской Аравии стартует 11 августа.
Роналду оттолкнул сотрудника «Аль-Халиджа»
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