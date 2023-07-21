Трансфер Луиса Чавеса в «Динамо» находится под угрозой срыва из-за санкций США
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Трансфер полузащитника «Пачуки» Луиса Чавеса в «Динамо» находится под угрозой срыва, сообщает AS.
По данным источника, трансфер может сорваться из-за финансовых ограничений клуба. Из-за санкций приостановлены активы российского центрального банка в США, что является серьёзным препятствием, из-за которого Чавес может не перейти в «Динамо». Банки США не смогут принять деньги от «Динамо» за переход футболиста.
Ранее сообщалось, что Чавес уже согласовал контракт с «Динамо» на четыре года.
В прошлом сезоне 27-летний Чавес сыграл за «Пачуку» 42 матча во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его в € 8 млн. За сборную Мексики Чавес сыграл 19 матчей за карьеру.
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