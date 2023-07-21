Тимоти Веа готов заменить Куадрадо в «Ювентусе»

Новичок «Ювентуса» вингер Тимоти Веа рассказал о том, что готов принять вызов и попробует заменить в команде колумбийца Хуана Куадрадо, который перешёл в «Интер» после восьми лет выступлений за туринцев.
«Определенно чувствую ответственность, потому что то, что Куадрадо сделал в клубе — это потрясающе, для меня он — легенда. Было здорово просто наблюдать за каждым его движением, его игрой и тем, что он сделал для клуба. И, знаете, я могу только вдохновляться. Я просто молюсь богу, усердно работаю и мне определённо есть к чему стремиться. Но я готов к вызову.
Переход в «Ювентус» — это очень лёгкий выбор для меня. С того момента, как я услышал, что клуб заинтересовался мной, я понял, что хочу приехать сюда, хочу создать здесь свою собственную историю и стать частью этой прекрасной организации. С юных лет мой папа (обладатель Золотого мяча и нынешний президент Либерии Джордж Веа – Прим. «Чемпионата») поддерживал «Ювентус», поэтому я думаю, что произошло совпадение, и мне представилась такая возможность. Счастлив и горжусь тем, что нахожусь здесь», — приводит ESPN слова Веа.
До перехода в «Ювентус» футболист сборной США Тимоти Веа провёл четыре сезона в «Лилле». Его отец Джордж известен по выступлениям за «Милан», но недавно сказал, что хотел играть за «Ювентус».
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