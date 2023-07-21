«Интер» отказался вести переговоры с Ромелу Лукаку

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку попытался возобновить переговоры с «Интером», сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, из-за сложности переговоров с «Ювентусом» Лукаку принял решение вернуться к варианту с «Интером», однако миланский клуб отказался от переговоров с футболистом. «Интер» заинтересован в ведении переговоров с другими игроками — Фоларин Балогун из «Арсенала» и Альваро Мората из «Атлетико».
В прошлом сезоне Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. Бельгиец провёл 37 матчей за «нерадзурри» во всех турнирах, в которых записал в свой актив 14 голов и 7 результативных передача.
Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.
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