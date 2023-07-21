Полузащитник «Краснодара» Кривцов: я ездил на электричке зайцем, бегал от контролёров

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов рассказал о своём детстве.

«Я из самой обычной семьи. Папа был грузчиком, сейчас уже не работает. Мама на этой же птицефабрике отвечала за смены, бригады. Пока я был маленьким, лет пять-шесть, отец трудился в обычном режиме и достаточно времени проводил со мной. Но когда я уже подрос и начал ездить на тренировки в другой город, денег стало не хватать и папе пришлось вкалывать в две смены. В шесть утра уходил из дому и часов в 11 вечера возвращался. Максимум два-три выходных в месяц. Конечно, уставал, но старался заработать — на бутсы мне, на проезд, на еду.

Не скажу, что не хватало еды или одежды, но, конечно, бывали затруднительные моменты. Иногда отец приходил и прямо говорил: «Блин, у меня нет денег, чтобы дать тебе на проезд». Ничего, ездил на электричке зайцем, бегал от контролёров. Когда бабушка помогала, когда дедушка. После поступления в колледж появилась какая-никакая стипендия, стало полегче. Этот этап тоже нужно было преодолеть, чтобы прийти туда, где я сейчас нахожусь», — сказал Кривцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Кривцов выступает за «Краснодар» с 2021 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года.

Полное интервью с Кривцовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.