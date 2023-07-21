Нигерия — Канада: стартовые составы команд на матч женского ЧМ-2023

В пятницу, 21 июля, на женском чемпионате мира по футболу состоится матч группы B. На стадионе «ААМИ Парк — Мельбурн Ректангулар» в Мельбурне (Австралия) встретятся сборные Нигерии и Канады. Стартовый свисток финской рефери Лины Лехтоваары будет дан в 5:30 мск.

Стартовые составы команд:

Нигерия: Ннадозие, Плумптре, Охале, Демехин, Алозие, Онумону, Пайне, Учейбе, Абиодун, Ордега, Осхоала.

Канада: Шеридан, Бьюкенен, Ривиер, Лоуренс, Жиль, Куинн, Роуз, Гроссо, Уитема, Синклер, Леон.

Чемпионат мира по футболу среди женщин пройдёт с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим победителем чемпионата мира является сборная США, которая также является самой титулованной командой в истории турнира. У США четыре победы на чемпионатах мира, у Германии — две, у Норвегии и Японии — по одной.