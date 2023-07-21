Гаэль Ондуа попрощался с болельщиками «Ганновера» и объявил о возвращении в «Серветт»

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа попрощался с немецким «Ганновером» и сообщил о переходе в швейцарский «Серветт».
«Пришло время начать новый путь в моей профессиональной карьере, играя за «Серветт». Я счастлив, что буду в Швейцарии в следующем сезоне! Но прежде чем я начну что-то новое, я чувствую, что мне очень нужно попрощаться с великой семьей «Ганновера» и сказать большое спасибо. Мое спортивное развитие было бы невозможным без вас. Я прощаюсь с друзьями и благодарен за опыт, который я получил от каждого из вас. Я желаю вам успехов в будущем, потому что все вы заслуживаете этого. От всего сердца говорю вам большое спасибо! До скорой встречи на поле с клубом «Серветт» и сборной Камеруна», — написал Ондуа в социальной сети.
Гаэль Ондуа — уроженец Камеруна, однако с раннего детства он жил в России и даже успел поиграть за молодёжки «Локомотива» и ЦСКА, а также за основную команду «Анжи».
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