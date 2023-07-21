Андрес Иньеста близок к переходу в «Интер Майами»

Испанский полузащитник Андрес Иньеста может продолжить карьеру в «Интер Майами».
Как сообщает Offsider, 39-летний игрок достиг предварительной договорённости по контракту с клубом МЛС.
Ранее в американский клуб перешли бывшие одноклубники Иньесты — Лионель Месси и Серхио Бускетс. Президент и совладелец «Интер Майами» Хорхе Мас также подтвердил переход другого экс-игрока «Барселоны» Жорди Альбы.
Последним клубом Иньесты был «Виссел Кобе». Футболист перешёл в японскую команду в 2018 году на правах свободного агента из «Барселоны», где играл до этого всю свою карьеру. В минувшем сезоне полузащитник сыграл за клуб шесть матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. С «Виссел Кобе» Иньеста выиграл два трофея — Кубок и Суперкубок Японии.
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