Андрес Иньеста близок к переходу в «Интер Майами»

Испанский полузащитник Андрес Иньеста может продолжить карьеру в «Интер Майами».

Как сообщает Offsider, 39-летний игрок достиг предварительной договорённости по контракту с клубом МЛС.

Ранее в американский клуб перешли бывшие одноклубники Иньесты — Лионель Месси и Серхио Бускетс. Президент и совладелец «Интер Майами» Хорхе Мас также подтвердил переход другого экс-игрока «Барселоны» Жорди Альбы.

Последним клубом Иньесты был «Виссел Кобе». Футболист перешёл в японскую команду в 2018 году на правах свободного агента из «Барселоны», где играл до этого всю свою карьеру. В минувшем сезоне полузащитник сыграл за клуб шесть матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. С «Виссел Кобе» Иньеста выиграл два трофея — Кубок и Суперкубок Японии.