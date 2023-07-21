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Джордан Хендерсон пройдёт медобследование для «Аль-Иттифака» в ближайшие 48 часов

Английский полузащитник и капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон пройдёт медицинское обследование в ближайшие 48 часов, чтобы подписать контракт с «Аль-Иттифаком», сообщает журналист Дэйв Окоп в своих социальных сетях.

По информации Окопа, сделка уже закрыта и футболист готовится к медобследованию.

Напомним, ранее сообщалось, что «Аль-Иттифак» предложил английскому полузащитнику соглашение с зарплатой в размере более € 800 тыс. в неделю.

В сезоне-2022/2023 Джордан Хендерсон провёл 35 матчей в рамках английской Премьер-лиги и отдал две результативные передачи.

За «Ливерпуль» английский полузащитник выступает с 2011 года. Вместе с мерсисайдцами Хендерсон выиграл чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Кубок страны и клубный чемпионат мира по футболу.