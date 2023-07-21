Дэвид Бекхэм назвал задачи Лионеля Месси в «Интер Майами»

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался о том, с какими задачами аргентинский нападающий Лионель Месси начинает свой путь в клубе.

«Месси по-прежнему голоден, он по-прежнему хочет побеждать. Он решил перейти в МЛС, приехать в Майами, перейти в «Интер Майами», чтобы побеждать. Он приехал сюда не на отдых. Он приехал, чтобы побеждать и вдохновлять молодое поколение футболистов здесь, в этой стране», — приводит слова Бекхэма CNN.

Месси перешёл в «Интер Майами» на правах свободного агента. Он будет выступать за команду из США под 10-м номером. Ранее он провёл два сезона в «ПСЖ», с которым дважды стал чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны.

В прошлом сезоне аргентинец провёл за «ПСЖ» 40 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 21 гол и 20 результативных передач.

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