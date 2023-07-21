Клопп: ранние товарищеские матчи созданы не для того, чтобы радоваться уровню игры

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу в товарищеском матче над «Карлсруэ» со счётом 4:2.

«Ранние товарищеские матчи созданы не для того, чтобы радоваться уровню игры. Мы невероятно интенсивно работаем на тренировках, чтобы набрать оптимальную форму. Я не ожидал, что мы сегодня покажем идеальный футбол, мне изначально было ясно, что будет тяжело. Тем более, что мы играли с сильным соперником. Мы забили хорошие голы, они тоже забили хорошие голы. Ларс Штиндль показал, почему все в таком восторге от его перехода. Думаю, все могут быть довольны по итогам этого матча», – сказал Клопп после матча.

Позавчера «Ливерпуль» провёл свой первый товарищеский матч в это межсезонье. Команда в гостях одолела «Карлсруэ» со счётом 4:2. У англичан забивали Дарвин Нуньес, Коди Гакпо и Диогу Жота (дважды).