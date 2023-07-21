Спортивный директор «Интер Майами» отреагировал на заключение контракта с Жорди Альбой

Спортивный директор «Интер Майами» Крис Хендерсон высказался о подписании испанского защитника Жорди Альбы.
«Альба – опытный и динамичный игрок. Мы рады видеть его в своей команде. Жорди уже более десяти лет доказывает, что является одним из лучших крайних защитников в мировом футболе. Он надёжен в обороне и способен вносить вклад, когда команда атакует. Мы знаем, что он поможет нашему клубу достичь целей в краткосрочной и долгосрочной перспективе», – приводит слова Хендерсона BBC.
Альба выступал за «Барселону» на протяжении 11 лет (с июня 2012-го). С сине-гранатовыми он завоевал 18 трофеев.
В сезоне-2022/2023 Альба провёл 30 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Сине-гранатовые стали чемпионами, набрав 88 очков. По завершении сезона «Барселона» объявила, что Альба покинет клуб. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.
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