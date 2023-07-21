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Главный тренер «Наполи» Гарсия ответил на вопрос о будущем Осимхена в команде

Главный тренер «Наполи» Гарсия ответил на вопрос о будущем Осимхена в команде
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Главный тренер «Наполи» Руди Гарсия ответил на вопрос о возможном уходе из клуба нигерийского нападающего Виктора Осимхена.

«Осимхен хочет остаться в «Наполи», и мы все хотим, чтобы он остался. Надеюсь, он будет чувствовать себя счастливым и проведёт отличный сезон», – приводит слова Гарсии Sky Sport Italia.

В сезоне-2022/2023 на счету Осимхена 39 матчей за «Наполи» во всех турнирах, в которых он отметился 31 голом и четырьмя результативными передачами. Он стал лучшим бомбардиром Серии А и помог своей команде завоевать титул чемпиона страны. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года. Рыночная стоимость Осимхена оценивается порталом Transfermarkt в € 120 млн.

Осимхен и Хвича празднуют чемпионство «Наполи»:

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