Юрген Клопп: не просыпаюсь по ночам в мокром поту из-за неудач прошлого сезона

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о неудачах в прошлом сезоне.

«Мы хотим показать реакцию, я отлично помню, как дерьмово всё было. Это должно быть мотивацией для нас в новом сезоне. Мы не забываем прошлогодние неудачи, но я не просыпаюсь по ночам в мокром поту из-за них», – сказал Клопп после товарищеского матча.

Позавчера «Ливерпуль» провёл свой первый товарищеский матч в это межсезонье. Команда в гостях одолела «Карлсруэ» со счётом 4:2. У англичан забивали Дарвин Нуньес, Коди Гакпо и Диогу Жота (дважды).

Свой следующий товарищеский матч «Ливерпуль» проведёт снова с немецкой командой. 24 июля клуб из Англии сразится с «Гройтер Фюрт». Грядущая встреча запланирована на 14:00 мск.