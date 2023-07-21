Бекхэм рассказал о ходе переговоров с Месси по трансферу в «Интер Майами»

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм рассказал о переговорах с аргентинским нападающим Лионелем Месси по поводу перехода в американский клуб.

«Наш клуб всегда мечтал привлекать величайших игроков. Думаю, любой владелец спортивной команды хочет этого. Всегда ли так происходит? Нет. Но с нами произошло.

Мы всегда знали, что это возможно, но, когда мы начали переговоры, у Лео был контракт и он играл за другую команду, так что нам пришлось запастись терпением. Но, в конце концов, терпение было важно на протяжении всего процесса.

Речь идёт об игроке, который выиграл чемпионат мира в прошлом году. Это один из величайших игроков — если не величайший, — которые когда-либо играли в эту игру», — приводит слова Бекхэма CNN.

Месси перешёл в «Интер Майами» на правах свободного агента. Он будет выступать за команду из США под 10-м номером. Ранее он провёл два сезона в «ПСЖ», с которым дважды стал чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны.

В прошлом сезоне аргентинец провёл за «ПСЖ» 40 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 21 гол и 20 результативных передач.

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