Бекхэм рассказал о ходе переговоров с Месси по трансферу в «Интер Майами»

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм рассказал о переговорах с аргентинским нападающим Лионелем Месси по поводу перехода в американский клуб.
«Наш клуб всегда мечтал привлекать величайших игроков. Думаю, любой владелец спортивной команды хочет этого. Всегда ли так происходит? Нет. Но с нами произошло.
Мы всегда знали, что это возможно, но, когда мы начали переговоры, у Лео был контракт и он играл за другую команду, так что нам пришлось запастись терпением. Но, в конце концов, терпение было важно на протяжении всего процесса.
Речь идёт об игроке, который выиграл чемпионат мира в прошлом году. Это один из величайших игроков — если не величайший, — которые когда-либо играли в эту игру», — приводит слова Бекхэма CNN.
Месси перешёл в «Интер Майами» на правах свободного агента. Он будет выступать за команду из США под 10-м номером. Ранее он провёл два сезона в «ПСЖ», с которым дважды стал чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны.
В прошлом сезоне аргентинец провёл за «ПСЖ» 40 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 21 гол и 20 результативных передач.
Бекхэм показал, как дочь бьёт по мячу:
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