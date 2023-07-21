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Нигерия и Канада не смогли выявить победителя в матче женского чемпионата мира

Нигерия и Канада не смогли выявить победителя в матче женского чемпионата мира
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Сегодня, 21 июля, на женском чемпионате мира по футболу состоялся матч группы B. На стадионе «ААМИ Парк — Мельбурн Ректангулар» в Мельбурне (Австралия) встретились сборные Нигерии и Канады. Голов друг другу девушки не забили, и матч закончился со счётом 0:0.

На 50-й минуте матча полузащитница Канады Синклер не реализовала пенальти. А на 90+8-й минуте у сборной Нигерии удалилась полузащитница Абиодун.

Отметим, что сборные Австралии и Ирландии выступают в одной группе с командами Нигерии и Канады. Эти сборные сыграют между собой завтра, 21 июля. В 1-м туре Австралия минимально одолела Ирландию (1:0).

Чемпионат мира по футболу среди женщин проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим победителем чемпионата мира является сборная США, которая также является самой титулованной командой в истории турнира. У США четыре победы на чемпионатах мира.

ЧМ-2023 (ж). Группа B. 1-й тур
21 июля 2023, пятница. 05:30 МСК
Нигерия (ж)
Окончен
0 : 0
Канада (ж)
Удаления: Abiodun – 90+8' / нет
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