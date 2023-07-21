Стало известно, почему Неймар решил продолжить карьеру в «ПСЖ»

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар не планирует покидать французскую команду в летнее трансферное окно.
Как сообщает L'Équipe, такое решение Неймара обусловлено множеством факторов: бразильцу комфортно в Париже, недавно футболист во второй раз стал отцом, его устраивает нынешняя зарплата в € 25 млн в год. Кроме того, звёздный форвард горит желанием провести сезон без травм и выиграть с «ПСЖ» Лигу чемпионов.
Ранее Неймар заявил о желании остаться в «ПСЖ». Бразилец выступает за французский клуб с 2017 года. Контрактное соглашение игрока с парижанами рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 29 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 17 результативных передач.
Неймар ногой забросил в кольцо баскетбольный мяч:
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