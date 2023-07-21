Кристин Синклер – первая футболистка, сыгравшая на семи чемпионатах мира

Полузащитница сборной Канады Кристин Синклер стала первой футболисткой, которой удалось принять участие на семи разных чемпионатах мира.

Сегодня она вышла в основном составе своей национальной команды. На 50-й минуте матча она не реализовала пенальти. А на 90+8-й минуте у сборной Нигерии удалилась полузащитница Абиодун. Игра завершилась со счётом 0:0.

Отметим, что сборные Австралии и Ирландии выступают в одной группе с командами Нигерии и Канады. Эти сборные сыграют между собой завтра, 21 июля. В первом туре Австралия минимально одолела Ирландию (1:0).

Чемпионат мира по футболу среди женщин проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим победителем чемпионата мира является сборная США, которая также является самой титулованной командой в истории турнира. У США четыре победы на чемпионатах мира.