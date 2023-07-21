Альба стал одноклубником Месси, «МЮ» купил Онана. Главное к утру

Испанский защитник Жорди Альба стал игроком «Интер Майами», «Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Андре Онана, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на скандал вокруг олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Жорди Альба стал игроком «Интер Майами».
2. «Манчестер Юнайтед» объявил о приобретении Андре Онана.
3. В Кремле отреагировали на скандал вокруг олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой.
4. Андрес Иньеста близок к переходу в «Интер Майами».
5. Трансфер Луиса Чавеса в «Динамо» находится под угрозой срыва из-за санкций США.
6. Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира WTA-250 в Палермо.
7. Садио Мане готов перейти в «Аль-Наср». Нападающий «Баварии» принял предложение саудовцев.
8. «Может сойти с рук и убийство». Владелец «Фулхэма» — о тратах Саудовской Аравии на трансферы.
9. Тим Цзю: теперь Сауль Альварес в списке моих целей.
10. Роналду может лишиться спонсорского контракта с Nike.
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