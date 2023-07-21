«Ну наконец-то!» Газзаев эмоционально отреагировал на новую форму ЦСКА

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался о новой форме красно-синих.

«Ну наконец‑то! Я дожил до этого! Я только приветствую такие отсылки. Чемпионская форма приносит чемпионские результаты», – приводит слова Газзаева «Матч ТВ».

Домашний комплект выполнен в традиционных для армейцев красно-синих цветах в полоску, а гостевой комплект выполнен в белом цвете. При этом резервная форма полностью чёрная.

Красно-синяя полосатая форма – отсылка к 2003 году. Именно тогда ПФК ЦСКА впервые стал чемпионом России.

К настоящему моменту на счету армейцев шесть побед в Российской Премьер-Лиге, восемь выигранных Кубков страны и семь Суперкубков.

Прошлый сезон армейцы завершили на втором месте в РПЛ и выиграли Кубок России.