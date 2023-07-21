«Ну наконец-то!» Газзаев эмоционально отреагировал на новую форму ЦСКА
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Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался о новой форме красно-синих.
«Ну наконец‑то! Я дожил до этого! Я только приветствую такие отсылки. Чемпионская форма приносит чемпионские результаты», – приводит слова Газзаева «Матч ТВ».
Домашний комплект выполнен в традиционных для армейцев красно-синих цветах в полоску, а гостевой комплект выполнен в белом цвете. При этом резервная форма полностью чёрная.
Красно-синяя полосатая форма – отсылка к 2003 году. Именно тогда ПФК ЦСКА впервые стал чемпионом России.
К настоящему моменту на счету армейцев шесть побед в Российской Премьер-Лиге, восемь выигранных Кубков страны и семь Суперкубков.
Прошлый сезон армейцы завершили на втором месте в РПЛ и выиграли Кубок России.
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