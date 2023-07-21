Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ну наконец-то!» Газзаев эмоционально отреагировал на новую форму ЦСКА

«Ну наконец-то!» Газзаев эмоционально отреагировал на новую форму ЦСКА
Комментарии

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался о новой форме красно-синих.

«Ну наконец‑то! Я дожил до этого! Я только приветствую такие отсылки. Чемпионская форма приносит чемпионские результаты», – приводит слова Газзаева «Матч ТВ».

Домашний комплект выполнен в традиционных для армейцев красно-синих цветах в полоску, а гостевой комплект выполнен в белом цвете. При этом резервная форма полностью чёрная.

Красно-синяя полосатая форма – отсылка к 2003 году. Именно тогда ПФК ЦСКА впервые стал чемпионом России.

К настоящему моменту на счету армейцев шесть побед в Российской Премьер-Лиге, восемь выигранных Кубков страны и семь Суперкубков.

Прошлый сезон армейцы завершили на втором месте в РПЛ и выиграли Кубок России.

Материалы по теме
Сменил ЦСКА на «Зенит». Сколько ассистов сделает Марио Фернандес в новом сезоне?
Сменил ЦСКА на «Зенит». Сколько ассистов сделает Марио Фернандес в новом сезоне?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023