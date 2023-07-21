Эмин Махмудов: Алекс — самый талантливый из тех, с кем я играл в «Спартаке»
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Бывший полузащитник «Спартака» Эмин Махмудов рассказал о том, кого он считает самым талантливым игроком красно-белых за то время, что он играл в клубе.
«Алекс — самый талантливый из тех, с кем я играл в «Спартаке», — умный, техничный, с сумасшедшей левой ногой. Самый сильный из тех, с кем я играл», — приводит слова Махмудова Sport24.
Махмудов и Алекс вместе выступали за «Спартак» в 2011 году.
Сейчас Эмин Махмудов является капитаном азербайджанского «Нефтчи». В прошлом сезоне футболист принял участие в 45 играх своего клуба во всех турнирах, отметился 19 забитыми мячами и 11 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,4 млн.
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