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Кавазашвили: если бы не Фарерские острова, из «Ференцвароша» Черчесова бы никто не уволил

Кавазашвили: если бы не Фарерские острова, из «Ференцвароша» Черчесова бы никто не уволил
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Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об увольнении главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова, предположив, что оно было продиктовано исключительно результатом в квалификации Лиги чемпионов.

«Я очень удивлён поступком руководства «Ференцвароша». Я вдвойне огорчён, потому что Черчесов мне звонил перед этим матчем и поздравлял с днём рождения. Он мне сказал: «Анзор, дорогой, извини, но я спешу на игру». Поздравил меня, я сказал ему, что не буду отнимать его время. Когда узнал, что Черчесов проиграл, я так расстроился и страшно огорчился! Если бы не Фарерские острова, а какая-то другая команда, его бы никто не уволил. Это психологическая травма для команды «Ференцварош» — проиграть такому клубу. Но в жизни всё бывает», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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