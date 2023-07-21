Кавазашвили: если бы не Фарерские острова, из «Ференцвароша» Черчесова бы никто не уволил

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об увольнении главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова, предположив, что оно было продиктовано исключительно результатом в квалификации Лиги чемпионов.

«Я очень удивлён поступком руководства «Ференцвароша». Я вдвойне огорчён, потому что Черчесов мне звонил перед этим матчем и поздравлял с днём рождения. Он мне сказал: «Анзор, дорогой, извини, но я спешу на игру». Поздравил меня, я сказал ему, что не буду отнимать его время. Когда узнал, что Черчесов проиграл, я так расстроился и страшно огорчился! Если бы не Фарерские острова, а какая-то другая команда, его бы никто не уволил. Это психологическая травма для команды «Ференцварош» — проиграть такому клубу. Но в жизни всё бывает», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.