Кривцов: у «Краснодара» лучшая академия России, все условия для детей

Российский полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов вспомнил первые впечатления от «Краснодара» после перехода в клуб.
«Конечно, было круто. Лучшая академия России, все условия для детей — я такого никогда не видел. С Галицким на тренировке немного пообщались. Сергей Николаевич спросил, как самочувствие и впечатления. Сказал, что нужно работать и всё получится», — сказал Кривцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Напомним, Никита Кривцов выступает за «Краснодар» с 2021 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года.
В прошлом сезоне Кривцов провёл за «Краснодар» 20 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил шесть голов и сделал три результативные передачи.
Полное интервью с Кривцовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 21 июля 2023
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