Булыкин: в новом сезоне РПЛ жду прогресса от Тюкавина, Пиняева и Чалова

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, что в новом сезоне РПЛ ждёт прогресса от форвардов «Динамо» и ЦСКА Константина Тюкавина и Фёдора Чалова, а также от полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева.
«В новом сезоне должны появиться новые звёзды. Жду прогресса от Тюкавина, Пиняева и Чалова. Хочется, чтобы именно наши ребята здорово проявляли себя и становились лучшими», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».
Новый сезон РПЛ стартует уже сегодня, 21 июля. «Динамо» Тюкавина сыграет с «Краснодаром» в матче 1-го тура. ЦСКА вступит в борьбу за золотые медали чемпионата России завтра, 22 июля. Первым соперником армейцев в новом сезоне станет екатеринбургский «Урал». «Локомотив» свой первый матч также проведёт завтра, сыграв с «Рубином».
- 21 июля 2023
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