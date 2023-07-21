Булыкин: в новом сезоне РПЛ жду прогресса от Тюкавина, Пиняева и Чалова

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, что в новом сезоне РПЛ ждёт прогресса от форвардов «Динамо» и ЦСКА Константина Тюкавина и Фёдора Чалова, а также от полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева.

«В новом сезоне должны появиться новые звёзды. Жду прогресса от Тюкавина, Пиняева и Чалова. Хочется, чтобы именно наши ребята здорово проявляли себя и становились лучшими», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Новый сезон РПЛ стартует уже сегодня, 21 июля. «Динамо» Тюкавина сыграет с «Краснодаром» в матче 1-го тура. ЦСКА вступит в борьбу за золотые медали чемпионата России завтра, 22 июля. Первым соперником армейцев в новом сезоне станет екатеринбургский «Урал». «Локомотив» свой первый матч также проведёт завтра, сыграв с «Рубином».