Ильзат Ахметов сравнил Акинфеева и Сафонова

25-летний полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов сравнил двух российских голкиперов — Игоря Акинфеева и Матвея Сафонова.
«Я не думаю, что идёт какая-то гонка. Игорь уже всё всем доказал — играл большие матчи, брал трофеи. Нам нужно аплодировать и наслаждаться его карьерой. А Матвею ещё предстоит всё доказать.
В прошлом сезоне Игорь был лучшим вратарём России», — приводит слова Ахметова Sport24.
По итогам сезона-2022/2023 37-летний Акинфеев принял участие в 35 играх во всех официальных турнирах, пропустил 32 мяча и в 11 встречах отыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.
24-летний Сафонов сыграл в 36 играх во всех турнирах в прошлом сезоне, пропустил 52 мяча и в 11 встречах отыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 16 млн.
- 21 июля 2023
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