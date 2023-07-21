Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболистка сборной Замбии не сыграет на женском ЧМ из-за «дурного влияния»

Футболистка сборной Замбии не сыграет на женском ЧМ из-за «дурного влияния»
Комментарии

Полузащитница сборной Замбии Грейс Чанда покинет расположение своей национальной команды и не сыграет на проходящем в эти дни женском чемпионате мира 2023 года. Об этом сообщает журналистка Relevo Сандра Рикельме в своём «твиттере».

В официальном заявлении Ассоциации футбола Замбии отмечается «недисциплинированность и дурное влияние» 26-летней Чанды. Также была отмечена «упрямость» футболистки.

По информации замбийских СМИ, у Чанды была травма, из-за которой она бы и не смогла сыграть за сборную Замбии на чемпионате мира, однако причина ухода футболистки может скрываться и в том, что она была одной из тех, кто выражал недовольство отсутствием денежных выплат.

Замбии на чемпионате мира предстоит сыграть с Японией, Испанией и Коста-Рикой.

Материалы по теме
Нападающая Швейцарии Бахманн приблизилась к уникальному достижению Шакири
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023