Футболистка сборной Замбии не сыграет на женском ЧМ из-за «дурного влияния»
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Полузащитница сборной Замбии Грейс Чанда покинет расположение своей национальной команды и не сыграет на проходящем в эти дни женском чемпионате мира 2023 года. Об этом сообщает журналистка Relevo Сандра Рикельме в своём «твиттере».
В официальном заявлении Ассоциации футбола Замбии отмечается «недисциплинированность и дурное влияние» 26-летней Чанды. Также была отмечена «упрямость» футболистки.
По информации замбийских СМИ, у Чанды была травма, из-за которой она бы и не смогла сыграть за сборную Замбии на чемпионате мира, однако причина ухода футболистки может скрываться и в том, что она была одной из тех, кто выражал недовольство отсутствием денежных выплат.
Замбии на чемпионате мира предстоит сыграть с Японией, Испанией и Коста-Рикой.
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