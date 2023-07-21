Ахметов: те, кто считает меня предателем, — люди небольшого ума. Я прославляю Кыргызстан

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов ответил на критику болельщиков сборной Кыргызстана, которые считают, что футболист должен был играть именно за их национальную команду. Игрок отметил, что своими выступлениями за Россию прославляет свою родину.

«Я тоже вижу комментарии о том, что я предал Кыргызстан, некоторые даже читаю. Хочется иногда этих экспертов послать подальше. Люди просто не понимают, как всё устроено. Я вырос в России и всё футбольное образование получил здесь. Прошёл все юношеские сборные, играл за молодёжную и национальную команды. Я уже заигран и даже в теории не могу поменять спортивное гражданство. Но люди этого не понимают, спрашивают, почему я не играю за сборную Кыргызстана. Те, кто считает меня предателем, — люди небольшого ума. В каждом интервью я говорю, что Кыргызстан — моя родина и я ей за всё благодарен. Я прославляю Кыргызстан, а не предаю его. Хочу показать своим примером, на каком высоком уровне можно играть. Делаю благое для страны вне зависимости от того, где играю», — приводит слова Ахметова Sport24.

25-летний Ахметов родился в Бишкеке, однако в юном возрасте переехал в Россию, где играл в академии «Рубина». Полузащитник выступал за юношеские и молодёжные сборные России.