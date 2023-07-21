Испания — Коста-Рика: стартовые составы команд на матч женского ЧМ-2023

В пятницу, 21 июля, на женском чемпионате мира по футболу состоится матч группы С. На стадионе «Веллингтон Регионал — Вестпак» (Веллингтон, Новая Зеландия) встретятся сборные Испании и Коста-Рики. Стартовый свисток арбитра будет дан в 10:30 мск.

Стартовые составы команд:

Испания: Родригес, Андрес, Батлл, Паредес, Олга, Бонмати, Абеллейра, дель Кастильо, Эрмосо, Парауэльо, Гонсалес.

Коста-Рика: Солера, Вильялобос, Бенавидес, дель Кампо, Кото, Альварадо, Вильялобос, Элизондо, Эррера, Салас, Чинчилья.

Чемпионат мира по футболу среди женщин проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим победителем чемпионата мира является сборная США, которая также является самой титулованной командой в истории турнира. У США четыре победы на чемпионатах мира, у Германии — две, у Норвегии и Японии — по одной.