Испания — Коста-Рика: стартовые составы команд на матч женского ЧМ-2023

В пятницу, 21 июля, на женском чемпионате мира по футболу состоится матч группы С. На стадионе «Веллингтон Регионал — Вестпак» (Веллингтон, Новая Зеландия) встретятся сборные Испании и Коста-Рики. Стартовый свисток арбитра будет дан в 10:30 мск.
Стартовые составы команд:
Испания: Родригес, Андрес, Батлл, Паредес, Олга, Бонмати, Абеллейра, дель Кастильо, Эрмосо, Парауэльо, Гонсалес.
Коста-Рика: Солера, Вильялобос, Бенавидес, дель Кампо, Кото, Альварадо, Вильялобос, Элизондо, Эррера, Салас, Чинчилья.
Чемпионат мира по футболу среди женщин проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим победителем чемпионата мира является сборная США, которая также является самой титулованной командой в истории турнира. У США четыре победы на чемпионатах мира, у Германии — две, у Норвегии и Японии — по одной.
- 21 июля 2023
-
11:16
-
11:00
-
11:00
-
11:00
-
10:51
-
10:47
-
10:45
-
10:40
-
10:39
-
10:30
-
10:22
-
10:15
-
10:00
-
10:00
-
10:00
-
09:59
-
09:55
-
09:55
-
09:50
-
09:46
-
09:43
-
09:36
-
09:27
-
09:26
-
09:25
-
09:20
-
09:14
-
09:07
-
09:00
-
09:00
-
08:50
-
08:37
-
08:30
-
08:29
-
08:15