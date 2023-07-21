Стало известно, почему лучшая футболистка мира не выйдет в старте Испании на матч ЧМ

Стало известно, почему полузащитница сборной Испании Алексия Путельяс не выйдет в стартовом составе своей национальной команды на первый матч женского чемпионата мира 2023 года с Коста-Рикой. Об этом сообщает журналистка Сандра Рикельме в своих социальных сетях.
По информации источника, Путельяс чувствовала некий дискомфорт в течение нескольких последних дней и поэтому выйдет на поле только с замены.
Стартовый свисток в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира между Испанией и Коста-Рикой прозвучит сегодня, 21 июля, в 10:30 по московскому времени.
Напомним, 29-летняя Путельяс на клубном уровне выступает за «Барселону». Полузащитница дважды за свою карьеру стала обладательницей женского «Золотого мяча», награды лучшей футболистке года по версии France Football (2021, 2022). В эти же годы Путельяс получала аналогичную награду от ФИФА.
- 21 июля 2023
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