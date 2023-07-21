Вратарь «ПСЖ» Доннарумма стал жертвой жестокого ограбления в своём доме в Париже

Голкипер французского «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма вместе со своей девушкой стали жертвами жестокого ограбления в своём доме в Париже. Об этом сообщает Actu17.

По информации источника, ограбление произошло в ночь с 20 на 21 июля. Доннарумма и его девушка находились в своём доме в восьмом округе Парижа. Жертвы ограбления подверглись насильственным действиям преступников, которые ушли с деньгами, получив около € 500 тыс.

Доннарумма со своей девушкой оказались связаны и похищены, однако им удалось позднее сбежать и укрыться в одном из отелей, расположенных недалеко от их дома, около трёх часов утра. Сотрудники гостиницы вызвали полицию и позаботились о паре, которая пребывала в состоянии шока. Доннарумма с девушкой были доставлены в больницу.

К расследованию привлечена полицейская бригада по борьбе с бандитизмом.

Фанаты «ПСЖ» оскорбляют Месси и Неймара на митинге