Вратарь «ПСЖ» Доннарумма стал жертвой жестокого ограбления в своём доме в Париже

Голкипер французского «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма вместе со своей девушкой стали жертвами жестокого ограбления в своём доме в Париже. Об этом сообщает Actu17.
По информации источника, ограбление произошло в ночь с 20 на 21 июля. Доннарумма и его девушка находились в своём доме в восьмом округе Парижа. Жертвы ограбления подверглись насильственным действиям преступников, которые ушли с деньгами, получив около € 500 тыс.
Доннарумма со своей девушкой оказались связаны и похищены, однако им удалось позднее сбежать и укрыться в одном из отелей, расположенных недалеко от их дома, около трёх часов утра. Сотрудники гостиницы вызвали полицию и позаботились о паре, которая пребывала в состоянии шока. Доннарумма с девушкой были доставлены в больницу.
К расследованию привлечена полицейская бригада по борьбе с бандитизмом.
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- 21 июля 2023
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