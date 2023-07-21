Кривцов: все в «Краснодаре» хотят выиграть чемпионство. Будем стремиться к этому
Поделиться
Российский полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов рассказал о целях команды на сезон-2023/2024.
«Все в «Краснодаре» хотят получить медали, выиграть чемпионство. Будем стремиться к этому», — сказал Кривцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Напомним, Никита Кривцов выступает за «Краснодар» с 2021 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года.
В прошлом сезоне Кривцов провёл за «Краснодар» 20 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил шесть голов и сделал три результативные передачи.
Чёрно-зелёные в сезоне-2022/2023 заняли в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги шестое место, набрав 48 очков. Также команда дошла до финала Кубка России, где проиграла московскому ЦСКА (1:1, 5:6 по пенальти).
Комментарии
- 21 июля 2023
-
11:16
-
11:00
-
11:00
-
11:00
-
10:51
-
10:47
-
10:45
-
10:40
-
10:39
-
10:30
-
10:22
-
10:15
-
10:00
-
10:00
-
10:00
-
09:59
-
09:55
-
09:55
-
09:50
-
09:46
-
09:43
-
09:36
-
09:27
-
09:26
-
09:25
-
09:20
-
09:14
-
09:07
-
09:00
-
09:00
-
08:50
-
08:37
-
08:30
-
08:29
-
08:15
Партнерский контент