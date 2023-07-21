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Турецкий судья Чакыр подписал контракт с РФС и войдёт в состав ЭСК

Турецкий судья Чакыр подписал контракт с РФС и войдёт в состав ЭСК
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Российский футбольный союз (РФС) подписал контракт с известным турецким арбитром Джюнейтом Чакыром. Об этом сообщает журналист Севастиан Терлецкий в своём телеграм-канале.

В конце июня «Чемпионат» сообщал, что Чакыр войдёт в состав ЭСК РФС. Эту информацию подтверждает источник.

Теперь в составе ЭСК будет лишь один россиянин — Николай Иванов. Компанию ему составят глава судейского департамента РФС Милорад Мажич, Рафшан Ирматов и Чакыр. Также ожидается ещё одно легионерское подписание.

Напомним, в июне РФС объявил о назначении Мажича на пост главы судейского департамента организации. Сербский судья сменил на этом посту Павла Каманцева, который получил другую должность.

46-летний Чакыр завершил карьеру профессионального арбитра в прошлом году.

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