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«Он член моей банды навсегда». Моуринью посвятил душевный пост Дрогба

«Он член моей банды навсегда». Моуринью посвятил душевный пост Дрогба
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Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью посвятил душевный пост своему бывшего подопечному нападающему Дидье Дрогба.

«20 июля 2004 года я подписал одного нападающего. Он не мог забивать, не мог работать, не мог сражаться, не мог быть лидером. Мне посчастливилось трижды выиграть английскую Премьер-лигу с этим парнем. Он член моей банды навсегда», — написал Моуринью в своих социальных сетях.

20 июля 2004 года Дрогба перешёл в «Челси» Моуринью из «Марселя». Ивуарийский нападающий играл за синих до 2012 года, а затем вернулся в клуб в 2014 году. Под руководством Моуринью Дрогба трижды выиграл АПЛ с «Челси» — в 2005, 2006 и 2010 годах. Большинство матчей в своей карьере нападающий сыграл именно за лондонцев.

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