«Я просто верила в себя». Вратарь Нигерии рассказала, как смогла отбить пенальти в игре ЧМ

Капитан и голкипер женской сборной Нигерии Чиамака Ннадози рассказала, как смогла отбить пенальти в матче чемпионата мира 2023 года с национальной командой Канады (0:0), признавшись, что просто верила в свои силы.

«Я никогда не смотрела, как она бьёт пенальти, я просто верила в себя… Она забила мне, когда мы играли с ними в прошлый раз. Сегодня это была наша дуэль с Синклер один на один!» — приводит слова Ннадози журналист Асиф Бурхан в своём «твиттере».

На 51-й минуте матча с Канадой в ворота Нигерии был назначен пенальти, который попыталась реализовать нападающая Кристин Синклер, однако канадке не удалось пробить Ннадози, которая смогла отразить удар. Встреча завершилась вничью, обе команды получили по одному очку.