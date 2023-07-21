Испания — Коста-Рика: испанки забили три мяча за семь минут
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Сегодня, 21 июля, на женском чемпионате мира по футболу проходит матч группы С. На стадионе «Веллингтон Регионал — Вестпак» (Веллингтон, Новая Зеландия) встречаются сборные Испании и Коста-Рики. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 10:30 мск.
На 21-й минуте испанки открыли счёт благодаря автоголу защитника костариканской сборной Валерии дель Кампо. Далее забитым мячом отличилась 25-летний хавбек сборной Испании Айтана Бонмати. На 27-й минуте нападающая Эстер Гонсалес сделала счёт крупным — 3:0.
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