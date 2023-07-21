Кривцов назвал лучшего дриблёра в «Краснодаре»

Российский полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов рассказал, кому из одноклубников в первую очередь положено обыгрывать соперников один в один.

«Наверное, Сперцян. Человек способен обыграть двоих-троих и создать численное преимущество для нас. Каждый должен уметь обыгрывать, но из дриблёров выделю именно Эдика», — сказал Кривцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Никита Кривцов выступает за «Краснодар» с 2021 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года.

В прошлом сезоне Кривцов провёл за «Краснодар» 20 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

Чёрно-зелёные в сезоне-2022/2023 заняли в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги шестое место, набрав 48 очков. Также команда дошла до финала Кубка России, где проиграла московскому ЦСКА (1:1, 5:6 по пенальти).