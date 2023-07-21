Кривцов: когда забил два «Нижнему», вспомнил слова их гендиректора в мой адрес

Российский полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов назвал самые памятные голы в Российской Премьер-Лиге.
«Самые ценные голы — два «Нижнему», дома. «Пари» был не против меня оставить, но на низкую даже по их меркам зарплату. Измайлов, гендиректор клуба, мне прямо говорил: «Я не могу тебе предложить больше, потому что не уверен, что ты будешь играть, станешь лидером». Любому футболисту не понравится такое отношение. Не скажу, что обиделся, но, когда забил, эти слова вспомнились», — сказал Кривцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Напомним, Никита Кривцов выступает за «Краснодар» с 2021 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года.
В прошлом сезоне Кривцов провёл за «Краснодар» 20 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил шесть голов и сделал три результативные передачи.
- 21 июля 2023
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