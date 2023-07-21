Английская футболистка рассказала, как ФИФА забанила её в соцсети за ролик из раздевалки

Бывшая английская футболистка Шивон Чемберлен поделилась мыслями по поводу бана от ФИФА за видеоролик из раздевалки.

«В наши дни всё усложнилось из-за социальных сетей. Будь то совместное празднование или общение с компьютерными воинами, таков мир, в котором мы живём. Сейчас всё происходит намного быстрее, но, скажем, до 2009 или 2011 года не нужно было слишком беспокоиться о своих профилях в соцсетях.

Да и интереса к женским играм в то время просто не было. Когда мы вышли в финал Евро в 2009 году, на нас не было особого давления, потому что я не думаю, что много людей вообще знали о турнире, не говоря уже о нашем выходе в финал. 2011 год был довольно похожим.

Моё первое знакомство с миром соцсетей произошло в 2013 году, когда я сделала вайн из раздевалки перед одним из наших стартовых матчей группового этапа. Это был шестисекундный клип того, что мы делали с девчонками в раздевалке. По-моему, мы просто ели конфеты Haribo или что-то в этом роде. Мы выехали на матч, поиграли, вернулись домой и поели в отеле.

Там на стене висели телевизоры. И я увидела, что мой вайн попал в национальные новости! ФИФА забанила меня за этот ролик, потому что тогда людям не разрешалось такое показывать. Я такая: «Я просто показываю, как мы едим сладости в раздевалке! Почему это нельзя продемонстрировать?!» Сейчас этот тип контента есть везде.

Именно тогда для меня всё началось в социальных сетях, где я обнаружила, что люди действительно начинают интересоваться тем, что мы делаем как футболисты. И, конечно же, вместе с этим приходит и критика со стороны некоторых людей», — приводит слова Чемберлен Ladbrokes.