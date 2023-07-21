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Испания уверенно обыграла Коста-Рику на женском ЧМ-2023

Испания уверенно обыграла Коста-Рику на женском ЧМ-2023
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Сегодня, 21 июля, на женском чемпионате мира по футболу прошёл матч группы С. На стадионе «Веллингтон Регионал — Вестпак» (Веллингтон, Новая Зеландия) встретились сборные Испании и Коста-Рики. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 10:30 мск. Испанки оказались сильнее костариканок — 3:0.

Все три мяча номинальные хозяева организовали в течение семи минут. На 21-й минуте испанки открыли счёт благодаря автоголу защитника костариканской сборной Валерии дель Кампо. Далее забитым мячом отличилась 25-летний хавбек сборной Испании Айтана Бонмати. На 27-й минуте нападающая Эстер Гонсалес сделала счёт крупным — 3:0.

Таким образом, испанки возглавили турнирную таблицу группы С с 3 очками. Коста-Рика находится на последнем месте. С этими командами в одной группе выступают сборные Японии и Замбии.

ЧМ-2023 (ж). Группа C. 1-й тур
21 июля 2023, пятница. 10:30 МСК
Испания (ж)
Окончен
3 : 0
Коста-Рика (ж)
1:0 Дель Кампо – 21'   2:0 Бонмати – 23'   3:0 Гонсалес – 27'
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