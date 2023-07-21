Игрок «Краснодара» Кривцов оценил своё попадание в список 40 лучших молодых дриблёров мира
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Российский полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов поделился эмоциями от попадания в список 40 лучших молодых дриблёров мира.
«Конечно, приятно, когда тебя выделяют, но я себя не считаю дриблёром. Я больше командный игрок — отобрать, отдать передачу. Технику считаю своим сильным качеством. Но не обыгрыш соперника. У нас есть люди, которые должны это делать, создавать преимущество», — сказал Кривцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Напомним, Никита Кривцов выступает за «Краснодар» с 2021 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года.
В прошлом сезоне Кривцов провёл за «Краснодар» 20 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил шесть голов и сделал три результативные передачи.
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