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Игрок «Краснодара» Кривцов: отсутствие еврокубков — минус для футбола России и молодых

Игрок «Краснодара» Кривцов: отсутствие еврокубков — минус для футбола России и молодых
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Российский полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказал мнение о бане российского футбола в Европе.

«Не хочется лезть в политику. Но для российского футбола в целом и молодых ребят в частности отсутствие еврокубков — это, конечно, минус. Надеюсь, что в скором времени всё наладится и встанет на свои места.

А мотивация должна быть всегда. Если ты станешь лучшим футболистом в России, у тебя будут любые варианты. В этом и нужно находить мотивацию — стать лучшим здесь», — сказал Кривцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Никита Кривцов выступает за «Краснодар» с 2021 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года.

В прошлом сезоне Кривцов провёл за «Краснодар» 20 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

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